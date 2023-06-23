Как правильно варить гречку — будет рассыпчатой и вкусной: 80% делают неправильно

Опытные кулинары и повара поделились секретом — как правильно варить гречку, чтобы она напиталась вкусом и была рассыпчатой. Оказывается, что более 80% делали неправильно. Жаль, что раньше не знали. Теперь варим кашу только так!

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Крупу нужно подготовить: промыть под проточной водой, а лучше всего замочить зерна в кипятке на час-два. Или на ночь. Чем дольше простоит крупа, тем разваристей она будет. Затем зерна должны высохнуть. После этого их можно обжарить на сухой сковороде. И только потом переходить к варке. На это потребуется 15-20 минут. Помешивать крупу не нужно. После приготовления оставьте гречку в кастрюле под крышкой, так она настоится и станет еще вкуснее. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by