Как приготовить воздушные оладьи — берем только пшеничную муку: кусаем губами

Для того, чтобы оладьи получились пышными и воздушными, нужно следовать кулинарной инструкции. Иначе выпечка будет напоминать сухую подошву. Сделать оладушки воздушными и мягкими можно даже без добавления дрожжей.

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Главное — мука. Выбирать нужно не овсяную или гречневую, а именно пшеничную. Только тогда оладьи будут воздушными. Муку нужно обязательно просеять. Готовое тесто лучше оставить настояться минут 15-20. А затем снова перемешать. Только после этого можно выпекать оладушки на сковороде. Получатся мягкими и сытными. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by