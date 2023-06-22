Салат «Приморский» с крабовыми палочками — полбанки кукурузы, сыр косичка: Оливье отдыхает

Побалуйте домашних и гостей аппетитным салатом «Приморский» с крабовыми палочками. Рецепт простейший, а вкус бомбический. Закуска первой улетает со стола, просто объедение. Такого еще не пробовали. Салат давно стал хитом Интернета. Те, кто раскусил — готовят через день. Все никак не наедятся — вкуснятина, а себестоимость копеечная. Шеф-повара такого не приготовят.

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