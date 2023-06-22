Салат «Приморский» с крабовыми палочками — полбанки кукурузы, сыр косичка: Оливье отдыхает

Побалуйте домашних и гостей аппетитным салатом «Приморский» с крабовыми палочками. Рецепт простейший, а вкус бомбический. Закуска первой улетает со стола, просто объедение. Такого еще не пробовали. Салат давно стал хитом Интернета. Те, кто раскусил — готовят через день. Все никак не наедятся — вкуснятина, а себестоимость копеечная. Шеф-повара такого не приготовят.
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Берем 240 г крабовых палочек, 3 вареных куриных яйца, 1/2 банки консервированной кукурузы, 3 огурца, 150 г сыра косичка, 100 г майонеза, соль.
Как приготовить?
Нарезаем крабовые палочки, яйца, огурцы и сыр косичку. Кукурузу откинуть на сито и промыть. Смешиваем все ингредиенты, затем солим и перчим по вкусу, заправляем майонезом и подаем на стол. Приятного аппетита.
По материалам lafoy.ru