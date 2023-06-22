Салат «Мечта мужчины»: огурец, перец, масло и соевый соус с чесноком — мужья едят ложками, вкуснятина

Готовим экстравагантный салат «Мечта мужчины» — настолько вкусный, что мужья едят ложками. Кстати, рецепт стал хитом Интернета — попробуйте: легкий и, к тому же, без майонеза. Только польза, отличный гарнир к мясу.

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Берем 250 граммов говядины, огурец свежий – 1 штука, перец сладкий – 1 штука, кинза – 30 граммов, лук зеленый – 20 граммов, соевый соус – 4-5 столовых ложек, масло кунжутное – 2 столовые ложки, кунжут – 1 чайная ложка, перец красный молотый – 1/3 чайной ложки, чеснок – 1 зубчик.

Первым делом нарезаем кусочками мясо и отвариваем 30 минут до готовности. Далее шинкуем соломкой перец, огурец, измельчаем лук.

Кинзу нарезаем крупно, а говядину охлаждаем и нарезаем соломкой. Все смешиваем. Затем выдавливаем чеснок и заправляем соевым соусом по вкусу. Добавляем кунжутное масло, кунжут и молотый красный перец. Готово! Приятного аппетита.

По материалам Telegram-канала «Домашнее меню. Рецепты и лайфхаки»