Оладьи «мужские» с луком и зеленью: нереально вкусные — на дрожжах

Обычно оладушки готовят хозяйки на завтрак, но эти смело подойдут и на обед, и на ужин. И, поскольку мужчины обожают лук и зелень, они неизменно пользуются популярностью у сильной половины человечества.

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Ингредиенты: 250 мл молока, 30 г свежих дрожжей, 300 г муки, 1 луковица, 1 яйцо, 1 ч.л. сахара, специи, 1 пучок укропа.

Разводим дрожжи и 2 ложки муки с сахаром в теплом молоке. Оставляем опару на 10 минут, по прошествии времени вбиваем яйцо, специи и кладем оставшуюся муку.

Измельчаем лук, обжариваем его до румяности и вмешиваем в тесто. Туда же добавляем рубленый укроп. Оставляем тесто на 40 минут в тепле и обжариваем оладьи на сковороде.

Источник: lafoy.ru.