Творог, 3 яйца и 2 банана: все просят эту нежную запеканку — рецепт простейший

Если вы хоть раз угостите своих домашних этой запеканкой, никакую другую они больше не захотят. Не исключено, что вместо тортиков и пирожных они будут просить именно ее.

Запеканка получается очень ароматной и нежной, просто тает во рту, радуя приятными ощущениями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 350 г творога, 3 яйца, 2 банана, 80 г сахара, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 2 ст. л. манной крупы, 10 г сливочного масла.

Взбить яйца с солью и сахаром, добавить творог, манную крупу, ванилин и измельченный в блендере банан. Выложить тесто в смазанную форму и выпекать в разогретой духовке 25–30 минут.

Источник: lafoy.ru