Как приготовить пирожки с капустой «как у бабушки»: тесто пуховое — тает во рту

Ингредиенты на тесто: мука — 2,5 стакана, молоко — 1 стакан, растительное масло — 1 ст. л., сухие дрожжи — 1 ч. л., соль и сахар — по 0,5 ч. л. Ингредиенты на начинку: капуста — 300 г, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., томатная паста — 1 ст. л., специи.

Молоко немного погреть, но не до кипятка, положить дрожжи, соль и сахар. Оставить опару на 7 минут. Влить масло, далее положить муку, предварительно просеяв.

Замесить тесто, оставить подниматься на 1 час в тепле.

Нашинковать лук, натереть морковь, пожарить вместе 5 минут до мягкости. Добавить нарезанную капусту, также специи и томатную пасту, тушить еще 15 минут на среднем огне.

Сформировать пирожки и обжарить в масле.

Источник: lafoy.ru