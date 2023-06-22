Запеканка «вкуснее пирога»: 2 пачки творога, 2 ложки манки, 2 яблока и горсть изюма — дети просят каждый день

Ингредиенты: 400 г творога, полстакана сахара, 3 яйца, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 2 ст. л. манной крупы, 2 яблока, 0,5 ч. л. молотой корицы, горсть изюма, сливочное масло для смазывания формы.

Изюм промываем кипятком и обсушиваем. Яблоки нарезаем на дольки. Смешиваем творог, соль, манную крупу, изюм, ванилин и взбитые с сахаром яйца. Оставляем тесто на 10 минут, чтобы манка разбухла.

Выкладываем состав в смазанную форму, сверху раскладываем яблоки и присыпаем корицей. Выпекаем запеканку 30 минут при температуре 180 градусов.

Источник: lafoy.ru