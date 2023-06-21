Творожные оладушки как пончики: вкуснее и пышнее не ели — делаем за 15 минут

Очень вкусные и быстрые творожные оладушки разнообразят ваше меню, заменят сырники, если они немного вам надоели. От такой выпечки вряд ли кто-то откажется!

Она получается пышной, мягкой, аппетитной и тающей во рту! Это надо попробовать обязательно!

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Ингредиенты: 250 г творога, 250 мл молока, 50 г сливочного масла, 2 яйца, 300 г муки, 1 ч.л. сухих дрожжей, 50 г сахара.

Подогреваем молоко, кладем в него дрожжи и половину муки. Перемешиваем, на 10 минут забываем про опару.

В это время взбиваем творог с яйцами и сахаром в блендере. Соединяем обе массы и добавляем растопленное сливочное масло.

Вводим оставшуюся муку и оставляем тесто в тепле еще на полчаса. Жарим оладьи до румяности с двух сторон.

Источник: lafoy.ru