Какой завтрак считается самым сытным в Израиле — готовим 10 минут

В Израиле знают толк в завтраках. У местных есть блюдо, которое известно во всем мире. И называется оно шакшука. Это такая яичница на еврейский манер, которая заряжает энергией на весь день.

Ингредиенты: 4 яйца, по половине луковицы и перца чили, чеснок, 200 г измельченных помидоров, 2,5 ст.л. томатного сока, 40 г феты, орегано, петрушка, кинза, зира, соль, перец.

Лук, чеснок и перец чили обжариваем на оливковом масле и добавляем сахар. Затем добавляем протертые помидоры и томатный сок, все тушим.

В конце вливаем яйца и добавляем специи. Сверху выкладываем кусочки феты и накрываем крышкой. Томим три минуты — и блюдо готово.

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