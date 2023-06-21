Рецепт из СССР: как приготовить аппетитные постные оладьи на дрожжах — без молока и яиц

Оладьи. Фото: соцсети

Несмотря на скромный состав оладушки получаются пышными и очень вкусными.

Во времена тотального дефицита советским технологам приходилось разрабатывать рецепты для столовых и ресторанов СССР буквально из ничего. Так появились эти постные оладушки без яиц и молока. Несмотря на скромность состава они получаются очень аппетитными.

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Ингредиенты: 300 г муки, 330 мл воды, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. сухих дрожжей, 0,5 ч. л. соли, 3 ст. л. растительного масла.

Смешиваем сухие ингредиенты и вливаем к ним теплую воду с маслом. Перемешиваем, оставляем подниматься на 1 час в тепле.

Больше не перемешивая, выкладываем оладьи на сковородку ложкой и жарим их до румяности.

Источник: lafoy.ru

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