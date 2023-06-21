Будто само облако: нежнейшая запеканка без муки и манки — когда нарезаешь, в ней лопаются пузырьки

Воздушную как облачко творожную запеканку можно готовить без муки и манки. От этого она становится особенно нежной. А когда вы будете нарезать ее на кусочки, вы услышите, как аппетитно лопаются внутри пузырьки.
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Ингредиенты: 500 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 1,5 ч. л. крахмала, ванилин на кончике ножа, щепотка соли, 10 г сливочного масла.
Отделяем в яйцах белки от желтков. Белки взбиваем с солью и сахаром, желтки растираем с творогом. Все смешиваем, кладем крахмал и ванилин. Выливаем тесто в смазанную форму и отправляем на 30 минут в духовку.
Источник: lafoy.ru