Будто само облако: нежнейшая запеканка без муки и манки — когда нарезаешь, в ней лопаются пузырьки

Воздушную как облачко творожную запеканку можно готовить без муки и манки. От этого она становится особенно нежной. А когда вы будете нарезать ее на кусочки, вы услышите, как аппетитно лопаются внутри пузырьки.

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