Любая хозяйка сталкивалась с тем, что нужно приготовить рис, но его сортов много. Фудблогер Олеся Воронова эксклюзивно для портала «А теперь внимание!» рассказала, какой рис самый вкусный. По ее словам, среди всех сортов стоит выбирать басмати. Она напомнила, что он выращивается в Индии и Пакистане у подножия Гималаев.
Футблогер раскрыла, чем он так хорош — у этого риса деликатный ореховый аромат. Она подчеркнула, что эта крупа отлично подходит в качестве гарнира к любому блюду и является идеальным выбором для приготовления плова и ризотто.
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Даже в самом названии заложены главные его свойства — «полный вкуса» или «ароматный». Вкус и запах этого риса даже не передать словами, утверждает Воронова.
«Зерна басмати — самые длинные среди сортов риса, но главное его преимущество заключается в сочетании нежности зерна, тонкого молочного аромата и рассыпчатости. Теперь вы знаете, какой рис самый вкусный! Готовьте с удовольствием!» — сказала она, пишет портал «А теперь внимание!».