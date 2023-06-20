За уши не оттянешь: выбирайте только такой рис — муж и дети будут требовать добавки

Футблогер раскрыла, чем он так хорош — у этого риса деликатный ореховый аромат. Она подчеркнула, что эта крупа отлично подходит в качестве гарнира к любому блюду и является идеальным выбором для приготовления плова и ризотто.

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Даже в самом названии заложены главные его свойства — «полный вкуса» или «ароматный». Вкус и запах этого риса даже не передать словами, утверждает Воронова.