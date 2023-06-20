Пачка слоеного теста за 90 рублей и полбанки забытого варенья: делаем быстрые пирожки к чаю

Если очень хочется вкусненького, а денег до зарплаты осталось совсем немного, вам поможет этот рецепт вкусных пирожков с вареньем. Наверняка в вашем холодильнике давно стоит полбаночки варенья, и вы не знаете, что с ним сделать.

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Купите самое дешевое слоеное тесто (оно все равно по вкусу почти всегда одинаковое) и побалуйте себя и близких вкусными ароматными пирожками.

Ингредиенты: 500 г слоеного теста, 200 г густого варенья, сахарная пудра для посыпки и 1 желток для смазывания верха.

Тесто размораживаем и раскатываем, посыпав мукой. Нарезаем квадратами 7х7 см. В центр заготовок кладем по ложке варенья (если жидкое, то смешиваем с ложкой муки), формируем пирожки, покрываем взбитым желтком при помощи кисточки.