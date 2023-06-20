Пышные оладушки «из ничего» — без яиц, молока и кефира: других не захотите

Очень вкусные и пышные оладушки можно приготовить без яиц и молочных продуктов. Они выходят воздушными и нежными. Ешьте их со сметаной, вареньем, джемом, любой другой любимой намазкой. Бюджетно и аппетитно!

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Ингредиенты: 350 мл теплой воды, 0,5 ч л соли, 1 ст. л. сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 7 г сухих дрожжей, 350-400 г муки.

В миске соединить теплую воду, сахар, ванильный сахар, сухие дрожжи. Хорошо перемешать и оставить на 1-2 минуты.

Дважды просеять муку, чтобы оладушки получились пышными и добавить в состав. Перемешать до однородности. Оставить на 30 минут в теплом месте.