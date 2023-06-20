Укроп, уксус и соль: малосольные огурчики как из детства - сметут даже любители помидоров

Фото: freepik.com

Готовятся быстро и просто.

Малосольные огурцы уже давно стали традиционной летней закуской. Причем приготовить их можно очень быстро. На вкус - идеально, сметают со стола даже любители помидоров.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов,
  • 1 пучок укропа,
  • 0,5 чайной ложки соли,
  • 1 столовая ложка уксуса,
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла,
  • 1 чайная ложка сахара,
  • 1 чайная ложка кориандра,
  • 4 зубчика чеснока,
  • Черный перец – по вкусу.

Почистите огурцы от хвостиков, порежьте на части и положите в пакет. Добавьте мелконарезанный укроп и чеснок.

В отдельной миске смешайте соль, сахар, кориандр и перец, а также уксус, масло и перец. Затем добавьте к огурцам и хорошенько в пакете перетрясите.

Далее оставьте в холодильнике на 8 часов. После - можно есть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также