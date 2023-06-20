Укроп, уксус и соль: малосольные огурчики как из детства - сметут даже любители помидоров

Малосольные огурцы уже давно стали традиционной летней закуской. Причем приготовить их можно очень быстро. На вкус - идеально, сметают со стола даже любители помидоров.
Ингредиенты:
- 1 кг огурцов,
- 1 пучок укропа,
- 0,5 чайной ложки соли,
- 1 столовая ложка уксуса,
- 2 столовые ложки подсолнечного масла,
- 1 чайная ложка сахара,
- 1 чайная ложка кориандра,
- 4 зубчика чеснока,
- Черный перец – по вкусу.
Почистите огурцы от хвостиков, порежьте на части и положите в пакет. Добавьте мелконарезанный укроп и чеснок.
В отдельной миске смешайте соль, сахар, кориандр и перец, а также уксус, масло и перец. Затем добавьте к огурцам и хорошенько в пакете перетрясите.
Далее оставьте в холодильнике на 8 часов. После - можно есть.
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