Укроп, уксус и соль: малосольные огурчики как из детства - сметут даже любители помидоров

Малосольные огурцы уже давно стали традиционной летней закуской. Причем приготовить их можно очень быстро. На вкус - идеально, сметают со стола даже любители помидоров.

Ингредиенты:

1 кг огурцов,

1 пучок укропа,

0,5 чайной ложки соли,

1 столовая ложка уксуса,

2 столовые ложки подсолнечного масла,

1 чайная ложка сахара,

1 чайная ложка кориандра,

4 зубчика чеснока,

Черный перец – по вкусу.

Почистите огурцы от хвостиков, порежьте на части и положите в пакет. Добавьте мелконарезанный укроп и чеснок.

В отдельной миске смешайте соль, сахар, кориандр и перец, а также уксус, масло и перец. Затем добавьте к огурцам и хорошенько в пакете перетрясите.

Далее оставьте в холодильнике на 8 часов. После - можно есть.

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