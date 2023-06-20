Пирожки с капустой, которые не можем забыть: тесто как пух — узнали для вас рецепт

Ингредиенты для теста: 2,5 стакана муки, 1 стакан молока, 1 ст.л. растительного масла, 1 ч.л. сухих дрожжей, по 0,5 ч.л. соли и сахара. Ингредиенты для начинки: 300 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, 1 ст.л. томатной пасты, специи.

В теплое молоко кладем дрожжи, соль и сахар, оставляем на 7 минут. Добавляем масло, далее просеиваем в состав муку.

Замешиваем тесто, оставляем подниматься на 1 час в тепле.

Готовим начинку. Шинкуем лук, натираем морковь, жарим вместе 5 минут до мягкости. Добавляем нарезанную капусту, специи и томатную пасту, тушим еще 15 минут на среднем огне.

Разделяем тесто на части, раскатываем в колобки, потом делаем из них лепешки, кладем начинку и формируем пирожки. Жарим до готовности на растительном масле.

Источник: lafoy.ru.