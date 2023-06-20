Бабушка подсказала: салат из капусты за 20 минут — сразу готовьте много, все сметут

Этот салат готовьте сразу в двойной порции, так как он такой вкусный, что станет мало. Рецепт подсказала бабушка, так часто делали в СССР.

Нашинкуйте капусту, болгарский перец и морковь, добавьте три зубчика чеснока. Все тщательно перемешайте.

Далее готовим заправку: в пол-литра кипятка добавляем 50 мл растительного масла и столько же яблочного уксуса, одну столовую ложку соли и две столовые ложки сахара. Перемешиваем и заправляем салат.

Идеально оставить салат на ночь, чтобы пропитался. С утра можно есть.

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