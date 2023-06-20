Обязательно приготовьте морковные оладьи: других не захотите — простой рецепт безумной вкуснятины

Ингредиенты: 2 морковки, 120 миллилитров молока, 1 яйцо, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя, 0,5 чайной ложки корицы, 160 граммов муки, 30 граммов сливочного масла.

Натираем морковку на мелкой терке и смешиваем с яйцом, сахаром, корицей и теплым молоком. Взбиваем массу блендером и добавляем муку с сахаром. В конце вливаем растопленное масло, размешиваем.

Жарим оладьи с двух сторон на сковороде с растительным маслом.

Источник: lafoy.ru