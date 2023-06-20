Творожная запеканка «особо нежная»: всегда получается вкусной и тающей — популярный рецепт

Предлагаем приготовить очень нежную творожную запеканку, которая всегда получается.

Она тает во рту благодаря небольшому количеству манки и сливок в составе, а вот муку мы в нее класть не будем.

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Ингредиенты: 400 граммов творога, 2 яйца, 2 столовые ложки жирных сливок, полстакана сахарного песка, щепотка соли, щепотка ванилина, 20 граммов манной крупы, 10 граммов сливочного масла, 1 столовая ложка сахарной пудры.

Творог разминаем, яйца взбиваем с солью, сахаром и сливками. Все смешиваем, добавляем ванилин и манку.