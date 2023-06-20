Как сочно приготовить куриное филе целиком: только приправа и фольга

Куриное филе очень просто можно приготовить в фольге. Оно получается сочным и ароматным, вкусным и в горячем, и в холодном виде.
Филе можно использовать несколько дней в качестве основы для бутербродов по утрам вместо привычной колбасы.
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Смешайте в мисочке любимые специи (это может быть сушеные чеснок и петрушка, копченая паприка, хмели-сунели), соль и растительное масло.
Филе обваляйте в этом составе со всех сторон. Выложите на фольгу, плотно заверните. Запекайте на 180 градусах в духовке 30 минут.
Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».