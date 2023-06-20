Как сочно приготовить куриное филе целиком: только приправа и фольга

Куриное филе очень просто можно приготовить в фольге. Оно получается сочным и ароматным, вкусным и в горячем, и в холодном виде.

Филе можно использовать несколько дней в качестве основы для бутербродов по утрам вместо привычной колбасы.

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