Больше не готовим пирожки на дрожжах — отлично поднимаются на кефире: рецепт с картошкой и жареным луком

Некоторые хозяйки полагают, что пирожки можно готовить только на дрожжах. Вовсе нет! Вкуснейшая выпечка получается из теста на кефире. Его кислая среда взаимодействует с содой и наделяет пышностью состав.

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Ингредиенты для теста: 400 г муки, 250 мл кефира, 1 яичный желток, 2 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 0,3 ч.л. соды.

Ингредиенты для начинки: 400 г картошки, 1 луковица, 50 г сливочного масла, специи.

Немного подогреваем кефир до легкой теплоты. Кладем в него сахарный песок, яичный желток и масло.

Добавляем сухие ингредиенты, вымешиваем тесто и оставляем набухать на 30 минут.

В это время варим картофель и делаем пюре со сливочным маслом, специями, жареным луком.

Формируем пирожки и жарим в масле на сковороде.

Источник: lafoy.ru