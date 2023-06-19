Нежные и легкие котлетки для лета: куриное филе, кабачок, морковь, яйцо — вкусный рецепт

Очень легкие и нежные котлетки из курицы получаются, если в них добавить кабачок и морковку. Этот рецепт понравится худеющим и вечным диетчицам! Впрочем, даже мужчины наворачивают эту вкуснятину за обе щеки!

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Ингредиенты: куриное филе – 500 граммов, кабачок – 2 штуки, морковь - ½ штуки, яйцо – 2 штуки, соль, перец, чеснок. На соус: сливки 20%, яйцо - 1 штука, соль, перец, чеснок, травы.

Измельчите и смешайте все ингредиенты для котлет. Сформируйте котлетки и обжарьте до румяной корочки на сковороде.

Смешайте все ингредиенты для соуса. Переложите котлеты в форму для запекания, залейте соусом, поставьте в разогретую до 180’С духовку на 30 минут.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».