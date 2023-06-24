Перевертыши с мясом в турецком стиле и другие рецепты недели

Перевертыши с мясом в турецком стиле

Если у вас нет формочек для порционных пирогов, не беда. Одна пиала ведь найдется?

НАДО (на 6 - 8 порций): Тесто: 500 г муки · 200 г сливочного масла · 200 г сметаны · 3 яйца. Начинка: 3 - 4 картофелины · 2 луковицы · 350 г филе говядины или свинины · специи (соль-перец, кориандр, чеснок) · пара веточек петрушки.

ГОТОВИМ:

1. Слегка размягченное масло нарезаем кубиками и кладем его в муку. Руками растираем в крошку.

2. Добавляем сметану, 2 яйца и вымешиваем мягкое, эластичное и нелипкое тесто (при необходимости подсыпьте немного муки).

3. Мясо режем мелкими кубиками (для удобства его можно немного подморозить). Лук мелко шинкуем, смешиваем с мясом и специями и рубленой петрушкой.

4. Делим тесто на равные части (количество зависит от размера вашей пиалы).

5. Каждый кусочек разминаем в круг на треть больше диаметра пиалы.

6. Кладем круг в пиалу, заполняем начинкой, защипываем.

7. Противень застилаем пергаментом и переворачиваем на него пирог. При желании можно сымитировать крышку горшочка: сделать из теста ободок и круглую пипку посередине.

8. Смазываем пироги взбитым яйцом и выпекаем 1,5 часа при температуре 190 - 200 °С.

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