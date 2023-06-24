Перевертыши с мясом в турецком стиле и другие рецепты недели

Перевертыши с мясом в турецком стиле
Если у вас нет формочек для порционных пирогов, не беда. Одна пиала ведь найдется?
НАДО (на 6 - 8 порций): Тесто: 500 г муки · 200 г сливочного масла · 200 г сметаны · 3 яйца. Начинка: 3 - 4 картофелины · 2 луковицы · 350 г филе говядины или свинины · специи (соль-перец, кориандр, чеснок) · пара веточек петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Слегка размягченное масло нарезаем кубиками и кладем его в муку. Руками растираем в крошку.
2. Добавляем сметану, 2 яйца и вымешиваем мягкое, эластичное и нелипкое тесто (при необходимости подсыпьте немного муки).
3. Мясо режем мелкими кубиками (для удобства его можно немного подморозить). Лук мелко шинкуем, смешиваем с мясом и специями и рубленой петрушкой.
4. Делим тесто на равные части (количество зависит от размера вашей пиалы).
5. Каждый кусочек разминаем в круг на треть больше диаметра пиалы.
6. Кладем круг в пиалу, заполняем начинкой, защипываем.
7. Противень застилаем пергаментом и переворачиваем на него пирог. При желании можно сымитировать крышку горшочка: сделать из теста ободок и круглую пипку посередине.
8. Смазываем пироги взбитым яйцом и выпекаем 1,5 часа при температуре 190 - 200 °С.
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«Невидимый» яблочный
Фото: Shutterstock
Много яблок, мало теста!
НАДО (на 8 порций): 3 яйца · 70 г сахара · щепотка соли · 130 мл молока · 50 г сливочного масла · 120 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · 5 яблок · 1 ч. ложка лимонного сока · горсть миндальных лепестков.
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем с солью и сахаром в пену.
2. Добавляем молоко, растопленное сливочное масло, взбиваем.
3. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем. Тесто получается довольно жидкое.
4. Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину, режем пополам или на четвертинки и режем тонкими пластинками. Сбрызгиваем лимонным соком, перемешиваем.
5. Добавляем яблоки в тесто и тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек был в тесте.
6. Форму застилаем пергаментом и выкладываем яблоки в тесте.
7. Сверху посыпаем миндальными лепестками.
8. Выпекаем около 50 минут при температуре 180 °С (проверяем готовность зубочисткой).
С вишней по-американски
Фото: Shutterstock
Надо (на 8 порций): Тесто: 320 г муки (и еще немного на подсыпку) · 220 г сливочного масла · 30 г сахара · 1 яйцо · 3 ст. ложки ледяной воды. Начинка: 1 кг вишни без косточек · 200 г сахара · 10 г ванильного сахара · 2 ст. ложки лимонного сока · 1 ст. ложка цедры лимона · 50 г кукурузного крахмала · также масло для смазывания формы · 1 желток · 1 ст. ложка воды · 2 ч. ложки коричневого сахара · 1 ст. ложка миндальных лепестков.
ГОТОВИМ:
1. В просеянную муку кладем нарезанное кубиками масло и быстро, чтобы масло не таяло, растираем в крошку. Можно порубить масло с мукой ножом на столе (так масло будет медленнее таять).
2. Добавляем в крошку сахар, щепотку соли, яйцо и ледяную воду.
3. Быстро замешиваем тесто. Долго месить не надо, не добивайтесь однородности.
4. Делим на две части (причем одна немного больше), заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на полчаса.
5. В вишню без косточек кладем сахар, ванильный сахар, лимонный сок, цедру и крахмал. Перемешиваем.
6. Форму смазываем маслом.
7. Большой ком теста раскатываем в круг чуть больше формы. С помощью скалки переносим тесто в форму.
8. Придавливаем тесто к стенкам и дну. Прокатываем скалкой по бортикам и убираем свисающее с них тесто.
9. Выкладываем начинку.
10. Достаем второй ком тест, раскатываем в пласт и нарезаем полосками по 2 см, в идеале фигурным ножом.
11. Выкладываем полоски решеткой-плетенкой:
а) Поверх начинки выкладываем 5 полосок теста параллельно друг другу.
б) Сверху перпендикулярно выложенным полоскам кладем одну длинную.
в) Отгибаем каждую вторую полоску.
г) Сверху перпендикулярно выкладываем еще одну длинную полоску.
д) Затем разгибаем загнутые полоски.
е) Доплетаем решетку до конца, излишки теста срезаем.
12. Смазываем полоски смесью желтка и ложки воды.
13. Посыпаем пирог коричневым сахаром и лепестками миндаля.
14. Выпекаем 20 минут при 200 °С и еще 30 - 40 минут при 180 °С до золотистости полосок. Если пирог пригорает, накройте его фольгой.
15. Перед подачей пирог полностью охлаждаем.