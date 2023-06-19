Этот рецепт станет вашим любимым: оладьи получаются как пух — на дрожжах и кефире

Если вы обожаете бабушкины оладьи, значит вам понравится этот рецепт! Именно так готовят их хозяйки с опытом, ставят тесто на дрожжах и кефире.

Такие оладушки получаются по-настоящему воздушными и вкусными.

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Ингредиенты: 400 миллилитров кефира, 12 граммов сухих дрожжей, 2 яйца, 350 граммов муки, 3 столовые ложки сахара, 0,5 чайной ложки соли.

Немного прогреваем кефир, но чтобы не свернулся. Бросаем в него дрожжи, растворяем, помешивая ложкой.

Бросаем яйца, сахар и соль, перемешиваем. Постепенно добавляем просеянную муку, перемешиваем вновь.

Накрываем пленкой и оставляем подниматься на 30 минут. Жарим на сковороде с маслом на среднем огне с двух сторон.

Источник: lafoy.ru