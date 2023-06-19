Взяли лаваш, немного ветчины и сыра: за 15 минут приготовили вкуснейшие пирожки — рецепт для ленивых

На самом деле в эти ленивые пирожки можно класть любую начинку, но сыр и ветчина есть почти у каждого в холодильнике. Экспериментируйте и создавайте свои рецепты, когда попробуете этот вариант!

Пирожки получаются очень аппетитными: хрустящими снаружи и сочными внутри. Вы их сделаете буквально за 15 минут без всякой возни с дрожжевым тестом. Завернули все в лаваш и обжарили - проще не бывает!

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Ингредиенты: 1 лаваш, 150 г ветчины, 100 г сыра, зелень, специи.

Натрите сыр на крупной терке, мелко нарежьте ветчину и зелень, положите специи. Разделите лаваш ножом на части, сверните пирожки в виде конвертов или треугольников.

Жарьте либо запекайте в духовке до хрустящей корочки.

Источник: lafoy.ru.