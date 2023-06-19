Оладушки на молоке без яиц и дрожжей: все просят этот рецепт — всегда получаются вкусными

Отличные оладушки можно приготовить и без яиц, в состав мы введем немного крахмала, который не позволит нашей выпечке разваливаться в процессе жарки.

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Эти оладьи получаются у всех, не сомневайтесь! Они нежные и очень вкусные.

Ингредиенты: 200 миллилитров молока, 160 граммов муки, 1 столовая ложка крахмала, 1 столовая ложка сахара, 1 щепотка соли, 1 чайная ложка разрыхлителя, 30 миллилитров растительного масла.

Соединяем все сухие ингредиенты и постепенно вливаем теплое молоко, далее вводим масло, продолжая помешивать венчиком.

Вымешиваем тесто до однородности и жарим оладушки на сковородке с маслом.

Источник: lafoy.ru.