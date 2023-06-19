Как приготовить вкусную творожную запеканку на диете: вместо муки — овсяные хлопья

Творожная запеканка – это то блюдо, от которого не стоит отказываться, если вы следите за фигурой.
Во-первых, не стоит переедать, а во-вторых, муку в составе можно с успехом заменить овсяными хлопьями.
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Ингредиенты: 500 г творога, 2 яйца, 120 г сахара, 2 ст.л. овсяных хлопьев, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, 1 ст.л. сахарной пудры, сливочное масло для смазывания формы.
Взбиваем яйца с солью и сахаром, добавляем овсяные хлопья, творог и ванилин. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.
Кладем тесто в смазанную форму и отправляем в духовку на 30 минут. Готовую запеканку присыпаем сахарной пудрой.
Источник: lafoy.ru.