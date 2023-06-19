Как сделать вкусный адыгейский сыр дома: молоко, уксус и соль — рецепта проще не бывает

Ингредиенты: 3 литра молока, 24 миллилитра уксуса 9% (можно лимонную кислоту или сок лимона), соль. Понадобятся также марля или дуршлаг.

Доводим молоко почти до кипения. Вливаем уксус до отделения сыворотки. Откидываем получившуюся сырную массу на форму (или дуршлаг) для стекания сыворотки. Солим, можно добавить любимые специи, орешки, свежие или сушеные травы, будет еще вкуснее.

Размешиваем, приминаем и оставляем примерно на сутки в холодильнике.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».