Готовим пирожки с яйцом и луком только так: вместо теста берем лаваш — выпечка за пять минут

Очень вкусные и быстрые пирожки можно приготовить из лаваша вместо теста. Начинка с яйцом и луком отлично сочетается с этой лепешкой.
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Ингредиенты: 2 лаваша, 1 пучок зеленого лука, 1 пучок зелени, 8 яиц, специи.
Сварить 7 яиц, натереть на терке и смешать с рубленой зеленью и специями. Можно для нежного вкуса положить немного сметаны или майонеза.
Нарезать лаваш полосками, сформировать пирожки, смазать яйцом и запекать до румяности в духовке на 200 градусах. Можно пожарить на масле на сковороде.
Источник: lafoy.ru.