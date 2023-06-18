Готовим пирожки с яйцом и луком только так: вместо теста берем лаваш — выпечка за пять минут

Очень вкусные и быстрые пирожки можно приготовить из лаваша вместо теста. Начинка с яйцом и луком отлично сочетается с этой лепешкой.

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Ингредиенты: 2 лаваша, 1 пучок зеленого лука, 1 пучок зелени, 8 яиц, специи.

Сварить 7 яиц, натереть на терке и смешать с рубленой зеленью и специями. Можно для нежного вкуса положить немного сметаны или майонеза.