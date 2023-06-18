Сочная и нежная запеканка с изюмом: не можем никак наестся, такая вкусная — простой рецепт

Очень нежная и сочная запеканка с изюмом нравится всем, кто ее попробует. Она тает во рту и восхищает свой тонкой текстурой. Обязательно этот рецепт возьмите на заметку.

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Ингредиенты: 400 граммов творога, 2 яйца, 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, щепотка ванилина, 60 граммов сахарного песка, горсть изюма, 1 чайная ложка оливкового масла.