Сочная и нежная запеканка с изюмом: не можем никак наестся, такая вкусная — простой рецепт

Очень нежная и сочная запеканка с изюмом нравится всем, кто ее попробует. Она тает во рту и восхищает свой тонкой текстурой. Обязательно этот рецепт возьмите на заметку.
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Ингредиенты: 400 граммов творога, 2 яйца, 2 столовые ложки муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, щепотка ванилина, 60 граммов сахарного песка, горсть изюма, 1 чайная ложка оливкового масла.
Изюм моем и замачиваем в теплой воде на 15 минут, чтобы он стал мягким. Творог разминаем, чтобы убрать крупные комочки, кладем муку, разрыхлитель, ванилин, соль. Взбиваем яйца и сахарный песок, вводим в состав. Добавляем изюм и перемешиваем.
Смазываем кулинарную форму маслом, выкладываем тесто, разравниваем. Выпекаем в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.
Источник: lafoy.ru.