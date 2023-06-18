Рецепт творожной запеканки, который все спрашивают: молоко и чуть масла для нежности, 3 ложки манки

Эту запеканку готовить одно удовольствие, она всегда получается вкусной. Из-за молока и сливочного масла запеканка наделяется особенным сливочным вкусом, а также получает нежность и мягкость.

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Манка при разбухании становится воздушной, дат интересный вкус запеканочке. Не стоит игнорировать процесса настаивания крупы, это важно.

Ингредиенты: 450 г творога, 2 яйца, 3 ст.л. манной крупы, 80 мл теплого молока, щепотка соли, 80 г сахара, ванилин на кончике ножа, 10 г сливочного масла.