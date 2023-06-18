Больше не готовим оладьи на сковороде: узнали рецепт в духовке — нежнейшие, без жира и лишних калорий

Оладушки в духовке – это экономия времени, а также вкуснятина без лишнего жира и калорий. Обязательно попробуйте этот рецепт, вполне вероятно, что после этого вы будете готовить оладьи только так.
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Ингредиенты: 500 миллилитров кефира, 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 5 столовых ложек муки, 1 щепотка соли, 0,5 чайной ложки соды.
Отделить желтки от белков. Желтки перетереть с сахаром, белки взбить с солью до образования устойчивой пены.
Далее соединить оба состава, влить чуть прогретый кефир, аккуратно перемешать. Постепенно ввести в тесто муку с содой.
Выложить состав ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекать 20 минут в духовке при 200 градусах.
Источник: lafoy.ru.