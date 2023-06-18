Куриный гратен из двух ингредиентов: кладем слоями грудку, сыр — очень сочно и аппетитно

Куриный гратен с сыром готовится нереально просто, а блюдо получается очень аппетитным и сочным.
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Ингредиенты: куриная грудка – 3 шт., сыр - 400 г (любой плавящийся), соль, перец, растительное масло, тимьян.
Куриные грудки разрежьте вдоль тонкими пластами и хорошо отбейте под пленкой. Посолите и поперчите. Натрите сыр на крупной терке.
Далее выложите в кулинарную форму слоями, каждый кусочек курицы просыпьте сыром. Накройте фольгой и запекайте 25 минут при 200 градусах, потом еще 10 минут без фольги.
Источник: Telegram-канал «Кулинарный блог».