Куриный гратен из двух ингредиентов: кладем слоями грудку, сыр — очень сочно и аппетитно

Куриный гратен с сыром готовится нереально просто, а блюдо получается очень аппетитным и сочным.

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Ингредиенты: куриная грудка – 3 шт., сыр - 400 г (любой плавящийся), соль, перец, растительное масло, тимьян.

Куриные грудки разрежьте вдоль тонкими пластами и хорошо отбейте под пленкой. Посолите и поперчите. Натрите сыр на крупной терке.