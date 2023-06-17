Обалденные блинчики без пшеничной муки - едят даже тренеры по фитнесу

Не всегда блинчики - калорийные. Фитнес-тренеры рассказали, что это блюдо можно сделать полезным. Главное, не класть во время приготовления пшеничную муку.

Ингредиенты: 2 яйца, 170 мл воды, 170 мл безлактозного молока, 60 г кукурузного крахмала, 60 г рисовой муки, 1 ч.л. сахарозаменителя, 1 ст.л. оливкового масла, щепотка соли.

Рисовую муку просейте и добавьте ложку какао. Потом добавьте яйца и воду. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Добавьте в тесто молоко и оставьте на 20 минут. После - обжарьте на сковородке на растительном масле привычным способом. Блинчики готовы.

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