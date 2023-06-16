Жареная рыба больше не прилипает к сковороде — хитрый трюк: теперь делаем только так

Как сделать так, чтобы жареная рыба не прилипала к сковороде — хитрый трюк, которым пользуются умелые хозяйки. Теперь делаем только так — больше не нужно часами отмачивать сковородки в воде, чтобы отскоблить пригоревшую рыбу.

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Достаточно только подготовить бумагу для запекания. Кладем ее на разогретую сковороду и поверх выкладываем кусочки рыбы. Так лишний жир и масло не пропитают саму сковороду. А рыба получится более сочной, с хрустящей золотистой корочкой. Для панировки рыбы лучше брать рисовую муку вместо пшеничной. Так будет еще вкуснее.

По материалам belnovosti.by