Добавьте этот ингредиент в рыбные котлеты — перестанут горчить: рецепт бабушки из СССР

Рыбные котлеты — фирменное блюдо многих хозяек. Однако вкус этого блюда может испортить характерная горечь после обжарки фарша. Как избавиться от этого послевкусия — рецепт бабушки из СССР.

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Берем рыбный фарш и замачиваем его в воде на 2 часа. Затем промываем продукт в проточное воде. Далее добавляем специи и секретный ингредиент — лимонный сок, так можно нейтрализовать горечь.

Также можно добавить сухой чеснок или молотый лавровый лист. Улучшит вкус рыбных котлет и небольшое количество растопленного сливочного масла. Чаще всего котлеты горчат из-за лука в фарше, этот продукт нужно добавлять в соответствии с пропорциями. На килограмм фарша будет достаточно 100 граммов лука — его можно обжарить. Так получится еще вкуснее.

По материалам belnovosti.by