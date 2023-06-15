Как правильно приготовить кофе в турке: лучше, чем у бариста

Приготовление кофе в турке требует определенной сноровки. Это вам не растворимый напиток и не из кофемашины. Однако все не так сложно, как может показаться. Каждый может справиться с этим делом, когда узнает несколько основных правил.

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Если турка большая, то воду лучше использовать сразу горячую. Налейте ее в турку, насыпьте кофе самого мелкого помола.

Соотношение воды и кофе должно быть один к десяти. Идеально варить от 2,5 до 3,5 минут. Если сварите быстрее, получится кофе с кислинкой, если дольше — с горчинкой.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».