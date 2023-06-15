Когда есть творог и банан, всегда готовим эту запеканку: воздушная — лопают даже фитнес-тренеры

Воздушно-нежная запеканка получается всего с парой ложек манки. Муку мы в нее класть не будем вовсе. Если вы не едите сахар, то кладите в состав сахарозаменитель. Сладость варьируйте по своему вкусу.

Запеканка получается легкой. Тем, кто придерживается правил здорового питания, она наверняка понравится.

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Ингредиенты: творог – 300 граммов, банан мягкий – 1 штука, яйца – 2 штуки, сахар или сахарозаменитель – по вкусу, ванильный сахар – 1 пакетик, манка – 2-3 столовые ложки.

Творог растереть, если он имеет крупную текстуру, и смешать со всеми ингредиентами. Можно сразу все взбить блендером. Смазать форму, переложить в нее состав, испечь в духовке до готовности.

Источник: Telegram-канал «Фитнес-кухня»