Пюре стало нежным и воздушным — два секретных ингредиента изменили блюдо до неузнаваемости

Опытные кулинары знают, как разнообразить надоевшее многим пюре. Достаточно добавить два новых ингредиента, и вы не узнаете по вкусу это блюдо.

Первый — кабачок. Почистите от шкурки и сварите овощ в пропорции 1:1 к картофелю. Затем все вместе потолчите и смешайте с молоком и сливочным маслом.

Второй важный ингредиент — сыр. Потрите на терке копченый колбасный сыр и добавьте в готовое блюдо.

У пюре тут же появится пикантный вкус, а текстура станет нежной и воздушной.

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