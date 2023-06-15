Пельмени в горшочках в духовке: 2 луковицы, морковь, перец — запекаем и сразу на стол

Готовим пельмени в горшочках в духовке: просто пальчики оближешь! Получаются сочными, напитанными — добавляем специи по вкусу и овощи. Таким блюдом не стыдно угостить и гостей на званом обеде. Пельмени тут же улетают со стола — это блюдо съедают первым. Подаем с пылу, с жару и со сметаной!

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Берем 1 кг пельменей, 2 луковицы, 1 морковь, 1 болгарский перец, специи.

Мелко шинкуем все овощи. Выкладываем в горшочки лук, половину пельменей, сладкий перец, снова пельмени и морковь. Приправляем по вкусу и вливаем по 50-75 мл воды. Отправляем горшочки в духовку и запекаем 30-45 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru