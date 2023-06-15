Творожная запеканка «как в садике»: рецепт, который все просят — всегда получается

Воздушная и очень нежная запеканка получается при условии, что в ней мало муки и много творога. Именно такую мы предлагаем сегодня вам приготовить.

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Эту запеканку готовят детям в садиках, чтобы они росли здоровыми и ели с аппетитом.

Ингредиенты: 500 г творога, 2 яйца, 2 ст.л. муки, 1 ч.л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин на кончике ножа, сливочное масло для смазывания формы.

Взбиваем яйца с солью и сахаром, добавляем творог, муку, разрыхлитель и ванилин. Хорошенько перемешиваем, выливаем в смазанную форму и ставим на полчаса в разогретую духовку.

Источник: lafoy.ru.