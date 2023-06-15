Яблочные оладьи по-деревенски: 2 ложки муки, дрожжи и сахар — сами прыгают в рот

Готовим яблочные оладьи по-деревенски: себестоимость копейки, а домашних за уши не оттащишь от тарелки — сами прыгают в рот, такая вкуснятина.
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Берем 100 мл воды, 250 мл молока, 350 г муки, 20 г сахара, 5 г сухих дрожжей, 2 яйца, 300 г яблок, 1 ст.л. растительного масла.
Смешаем половину молока, горячую воду, сахар, дрожжи и добавляем две ложки муки. Оставляем полученную опару в тепле на 10 минут. Затем добавляем взбитые с маслом яйца, потом — оставшуюся муку и молоко, и в самом конце — очищенные тертые яблоки. Оставляем тесто в тепле еще на 1 час и затем обжариваем оладьи на сковороде. Можно подавать к столу с джемом. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru