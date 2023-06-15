В оладьи больше не кладем муку: благодаря манке они становятся тающими и нежными — рецепт

Тот, кто хоть раз попробовал оладушки на манке, больше не хочет отказываться от них. Крупа разбухает и делает их волшебно воздушными и нежными. Не пренебрегайте отстаиванием теста, так намного вкуснее.
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Ингредиенты: 2 яйца, 65 граммов сахара, 250 миллилитров кефира, 150-200 граммов манки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 щепотка соли.
Взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем кефир, перемешиваем. Потом кладем манку с разрыхлителем, опять перемешиваем и оставляем тесто на 15 минут. Жарим оладушки на сковороде в масле.
Источник: lafoy.ru