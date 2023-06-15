Готовим аппетитные хачапури из творожного теста: сверху подтаявший сыр и растекающийся желток

Делаем в лодочках углубления, присыпаем сыром и отправляем в духовку на 30 минут при 170⁰С. Добавляем сверху по одному яйцу или желтку. Отправляем еще на 3 минуты в духовку.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».