Готовим аппетитные хачапури из творожного теста: сверху подтаявший сыр и растекающийся желток

Хачапури. Фото: соцсети

Сделать эту вкуснятину не представляется труда.

Творожные хачапури готовить одно удовольствие. Это просто и очень вкусно. Те кто любит сырники, обязательно оценят это блюдо.

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Ингредиенты:

  • Творог - 400 граммов
  • Яйца - 2 штуки в тесто и 3 штуки на начинку
  • Соль - щепотка
  • Мука - 100 граммов
  • Сыр - 150 граммов

Творог смешиваем с 2 яйцами, кладем щепотку соли, перемешиваем. Добавляем муку. Перемешиваем опять.

Формируем хачапури в виде лодочек. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом (пергамент смазать сливочным маслом).

Делаем в лодочках углубления, присыпаем сыром и отправляем в духовку на 30 минут при 170⁰С. Добавляем сверху по одному яйцу или желтку. Отправляем еще на 3 минуты в духовку.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».

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