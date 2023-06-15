Готовим аппетитные хачапури из творожного теста: сверху подтаявший сыр и растекающийся желток

Творожные хачапури готовить одно удовольствие. Это просто и очень вкусно. Те кто любит сырники, обязательно оценят это блюдо.
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Ингредиенты:
- Творог - 400 граммов
- Яйца - 2 штуки в тесто и 3 штуки на начинку
- Соль - щепотка
- Мука - 100 граммов
- Сыр - 150 граммов
Творог смешиваем с 2 яйцами, кладем щепотку соли, перемешиваем. Добавляем муку. Перемешиваем опять.
Формируем хачапури в виде лодочек. Перекладываем на противень, застеленный пергаментом (пергамент смазать сливочным маслом).
Делаем в лодочках углубления, присыпаем сыром и отправляем в духовку на 30 минут при 170⁰С. Добавляем сверху по одному яйцу или желтку. Отправляем еще на 3 минуты в духовку.
Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».