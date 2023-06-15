Как сделать вкусный хворост в духовке: нежный и рассыпчатый со сливочным ароматом — не жарим!

Ингредиенты: 200 граммов муки, 35 граммов сливочного масла, 2 яичных желтка, 70 граммов сметаны, 1 столовая ложка сахарной пудры, 1 щепотка соли.

Смешиваем сухие ингредиенты, натираем сюда же холодное сливочное масло и перетираем все в крошку. Добавляем желтки со сметаной, замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и отправляем на 20 минут в холодильник. Затем делим тесто на части и тонко раскатываем, толщиной примерно в 1 мм.

Нарезаем полосками по 2,5-3 см толщиной, создавая посередине каждой полоски надрез. Край полоски просовываем внутрь надреза и вытаскиваем, получается хворост.

Запекаем на промазанном маслом пергаменте в духовке 8-10 минут на 180 градусах.

Источник: lafoy.ru