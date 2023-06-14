За этим рецептом все гоняются! Любимая запеканка советских граждан: 1,5 пачки творога, одна ложка манки — нежнейший вкус

В советское время творожную запеканку любили давать на завтрак в детских садах, пионерлагерях, санаториях и в ресторанах.

Блюдо вкусное, полезное и нравится людям, которые ценят здоровую еду. Если вы хотите вспомнить тот самый вкус, обязательно попробуйте этот рецепт в деле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».