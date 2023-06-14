За этим рецептом все гоняются! Любимая запеканка советских граждан: 1,5 пачки творога, одна ложка манки — нежнейший вкус

В советское время творожную запеканку любили давать на завтрак в детских садах, пионерлагерях, санаториях и в ресторанах.
Блюдо вкусное, полезное и нравится людям, которые ценят здоровую еду. Если вы хотите вспомнить тот самый вкус, обязательно попробуйте этот рецепт в деле.
Ингредиенты: 300 граммов творога, 3 столовые ложки сметаны, щепотка соды, 1 яйцо, 50 граммов сахара, 1 столовая ложка манной крупы, щепотка соли, 10 граммов сливочного масла, 1 столовая ложка сахарной пудры.
Творог разминаем, чтобы не было крупинок, кладем сметану, соду, взбитое яйцо, сахар, манную крупу и соль.
Состав выкладываем в смазанную форму. Заранее прогреваем духовку до 180 градусов и готовим 30 минут. Запеканку можно посыпать сахарной пудрой.
Источник: lafoy.ru.