Три банана, два яйца, 1,5 стакана муки: этот банановый кекс можно делать хоть каждый день — нереально просто и вкусно

Если у вас завалялись бананы, и вы не знаете, что с ними делать, испеките банановый кекс! Он получается очень ароматным и нежным. А готовить его нереально просто!
Ингредиенты: 3 банана, 2 яйца, 1,5 стакана муки, 0,5 стакана сахара, 100 граммов сливочного масла, 10 граммов разрыхлителя.
Делаем из бананов пюре любым удобным способом. Смешиваем с яйцами, сахаром и растопленным сливочным маслом.
Добавляем просеянную муку с разрыхлителем, выливаем тесто в форму. Готовим в духовке 40 минут на 180 градусах.
Источник: lafoy.ru.