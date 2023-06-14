Попробовали эти оладьи с колбасой и сыром: дети отказались от пиццы, каждый день просят!

Оладушки не хуже пиццы можно готовить хоть каждое утро, ведь рецепт их невероятно прост! Сыр в составе аппетитно растекается, так и хочется откусить еще кусочек!

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Ингредиенты: 150 граммов муки, 2 чайные ложки разрыхлителя, 200 граммов колбасы или ветчины, 1 яйцо, 100 граммов твердого сыра, 220 миллилитров молока.