Эти ленивые пирожки готовим каждые выходные — хрустко и сочно: 1 лаваш и 2 картошки на начинку

Ингредиенты: 1 лаваш, 350 г картофеля, 2 яйца, 100 мл молока, зелень, специи, 1 ст.л. муки, 1 ст.л. сметаны.

Варим картофель до готовности, делаем пюре с молоком, кидаем зелень и специи, подсаливаем.

Нарезаем лаваш на полоски, выкладываем начинку и сворачиваем пирожки. Взбиваем яйца со сметаной и мукой, обмакиваем пирожки в этом составе и жарим в масле.

Источник: lafoy.ru.